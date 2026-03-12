ＷＢＣ初優勝を狙うベネズエラは１１日（日本時間１２日）にフロリダ州マイアミでドミニカ共和国との全勝対決に５―７で敗れ、Ｄ組２位で１次ラウンドを突破した。準々決勝は侍ジャパンと戦うことになった。９回は３―７から２点を奪い、一発出れば逆転サヨナラ勝ちのチャンスをつくったが、２０２１年にア・リーグ本塁打王に輝いた主砲ペレス（ロイヤルズ）が三ゴロ併殺打に倒れた。試合後の会見でロペス監督は１４日（同１