２００２年ソルトレークシティ五輪アイスダンス銀メダリストのイリヤ・アベルブフ氏が、ロシア選手が国際大会から出場禁止になっている現状について語った。プロデューサー兼振付師としても活躍するアベルブフ氏は、ロシアメディア「スポーツエクスプレス」のインタビューで国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）の対応を批判した。まず「われわれに対する出場停止処分にもかかわらず、イラン、イスラエル、米国が出場停止処分を