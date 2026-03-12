17年ぶりにWBC準々決勝へ進んだ韓国の前に、“巨大な壁”が立ちはだかった。まるでメジャーリーグのオールスターをそのまま並べたかのような超豪華軍団、ドミニカ共和国が韓国のマイアミ初戦の相手に決まった。【WBC】「わざと三振した！」韓国選手、コメント1万件超で炎上ドミニカ共和国は3月12日（日本時間）、米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで行われたWBC1次ラウンド・プールD最終戦で、4本の本塁打を武器にベネズエ