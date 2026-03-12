【Gift＋ 1/8 サンデー スターレイルLIVE Ver.】 予約期間：3月11日～5月15日23時59分 11月 発売予定 価格：7,480円 海外のホビーメーカー「Myethos」は、フィギュア「Gift＋ 1/8 サンデー スターレイルLIVE Ver.」を11月に発売する。予約期間は5月15日23時59分まで。価格は7,480円。 本製品は、ゲーム「