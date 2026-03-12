【Amazon：「RG 1/144 Hi-νガンダム」など】 3月12日 販売再開 「RG 1/144 Hi-νガンダム」 Amazonにて、ガンプラ「RG 1/144 Hi-νガンダム」などが販売再開している。 今回Amazonにて4月再入荷予定のガンプラを対象に予約受付を開始しており、3月12日13時25分ごろの時点で、「RG 1/144 Hi-νガンダム」「HG 1/144 レジェンドガンダム」「HGAW 1/144 GX-9901-DX ガンダムダブルエックス」