１２日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３１８．８１ポイント（１．２３％）安の２５５７９．９５ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が６３．０５ポイント（０．７２％）安の８６４１．４７ポイントと続落した。売買代金は１３１０億３３０万香港ドルに縮小している（１１日前場は１４７４億９１２０万香港ドル）。前日の軟調地合いを継ぐ流れ。米国・イスラ