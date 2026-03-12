赤穂市民病院（兵庫県赤穂市）で２０２０年、手術で患者に重度の障害を負わせたとして業務上過失傷害罪に問われた執刀医の松井宏樹被告（４７）（依願退職）の判決公判で、神戸地裁姫路支部（佐藤洋幸裁判長）は１２日、禁錮１年執行猶予３年（求刑・禁錮１年６月）の有罪判決を言い渡した。起訴状では、松井被告は２０年１月、同病院で患者の女性（８０）の腰椎を一部切除する手術をした際、出血で患部の目視が困難な状況なの