All About ニュース編集部のメンバーに調査した、「泊まってよかったホテル」を紹介します。今回取り上げるのは、東京都の「三井ガーデンホテル神宮外苑の杜プレミア」です。※以下の情報は2026年3月12日13時現在のものです。料金の変更、満室の場合もあります。「三井ガーデンホテル神宮外苑の杜プレミア」で都心のパノラマと国立競技場を見渡す、開放感あふれるひとときを編集部メンバー・Kが「泊まってよかったホテル」として挙