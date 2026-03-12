中国科学技術大学工程科学学院および人型ロボット研究院の王洪波（ワン・ホンボー）研究員の研究チームはロボットの指先に組み込むことができるセンサーを開発し、ロボットが「人間のように指で触れて操作する」ための重要な知覚能力を提供できるようになった。関連研究成果はこのほど、国際学術誌「IEEE/ASMETransactionsonMechatronics」に掲載された。中国新聞社が伝えた。この「OriCube」と名付けられた6軸力・トルク（F/T）セ