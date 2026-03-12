日常的に触れている言葉の中から、隠れた共通項を見つけ出すパズルを楽しんでみませんか？今回は、伝統的な食文化から子ども時代の思い出まで、幅広くセレクトしました。4つの空欄すべてを埋めて、正しい単語を成立させる「ひらがな2文字」が何か、想像力を働かせてみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□ちと□□んぼ□□っかい□□わヒント：新しい年の始まり