静岡県は3月11日、富士宮市の養豚場で、家畜伝染病「豚熱」の感染が確認されたとして、約2200頭を殺処分すると発表しました。また、富士宮市の須藤市長は風評被害の防止を呼びかけました。 【写真を見る】富士宮市の養豚場で「豚熱」の感染確認 約2200頭殺処分「 風評被害の防止を」と須藤秀忠市長＝静岡 県によりますと、3月10日午前、富士宮市の養豚場から「子豚が数頭死んだ」と通報があり、国と県の遺伝子検査を経て、11日夜