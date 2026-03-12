ケーキ・スイーツ専門通販サイト「Cake.jp」を運営するCake.jpは、サンリオのキャラクターと一緒に推し活を楽しめる“エンジョイアイドルシリーズ”とコラボレーションした『推しのためのカスタムケーキメーカー』をリニューアル。今回、複数キャラクターを選択できるようになった。【写真】かわいい！赤色推しにおすすめな『推しのためのカスタムケーキメーカー』サンリオで誕生した「推し」を楽しく応援するためのグッズシリ