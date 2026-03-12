お笑い芸人で占い師のLove Me Do（50）が11日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（水曜後9・00）に出演。事務所の先輩である明石家さんま（70）も驚く待遇の変化を明かす場面があった。この日のテーマは「お金の新常識＆ウラ話SP」。パワースポットについて話が及ぶ中、Love Me Doは「金運アップの神社を紹介したいんですけれども、鳥取県の、金持（かもち）神社っていうところなんですけど、ここは地元でもすごく有名