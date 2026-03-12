◇第6回WBC1次ラウンドD組ベネズエラ5―7ドミニカ共和国（2026年3月11日フロリダ州マイアミ）ベネズエラはドミニカ共和国との全勝対決に敗れてD組2位となり、14日（同15日）の準々決勝で日本と対戦することが決まった。ミゲル・カブレラ打撃コーチ（42）は日本との対戦の思い、さらに大谷翔平との“対戦プラン”を口にした。試合後に報道陣の取材に応じたコーチは「大谷は4打席とも歩かせるよ」と笑顔で勝利への“プラ