【エルサレム＝福島利之】イラン軍報道官は１１日、「原油価格は地域の安全保障に依存する」とした上で、「１バレルが２００米ドルになるのを覚悟するべきだ」との声明を出した。イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」のアリ・ファダビ司令官顧問は１１日、イラン国営テレビのインタビューで「米国とイスラエルは、世界の経済を破壊する長期の消耗戦に巻き込まれる可能性を考えるべきだ」と述べ、警告した。ＡＦＰ通信によると