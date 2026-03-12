すむたすは、転勤や進学に伴う住み替えの経験者を対象に「転勤・進学に伴う住み替え調査」の結果を2026年3月11日に発表した。本調査は2026年2月20日〜24日の期間、全国の転勤・進学に伴う住み替え経験者200名を対象に、インターネット調査にて実施された。すむたす「転勤・進学に伴う住み替え調査」調査の結果、期限が決まっている住み替えにおいて、約半数が旧居を売却できないまま新生活を開始しており、二重ローンや維持費が大