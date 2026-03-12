新しい職場で開かれる歓迎会をめぐり、働く人の受け止め方は一様ではないようだ。人材サービス大手の株式会社マイナビが実施した調査によると、正社員の４割以上が「歓迎会を開いてもらえると嬉（うれ）しい」と回答した一方で、「どちらともいえない」とする人も同程度にのぼり、歓迎会に対する意識が分かれている実態が明らかになった。調査は２０〜５９歳の正社員２万１７９８人と、企業の中途採用担当者８０７人を対象に実