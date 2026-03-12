新年度を前に、働き方を見直す動きが広がっている。スキマ仕事のマッチングサービス「ご近所ワーク」を運営するご近所ワーク株式会社が実施した調査によると、２０２６年４月からの新年度に合わせて働き方を「見直す予定」または「検討中」と回答した人は約６０％に上った。子育て世帯が直面する「小１の壁」「小４の壁」など、家庭環境の変化が働き方に影響を与えている実態が浮かび上がった。調査は２０２６年２月２６日〜３