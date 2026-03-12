【モデルプレス＝2026/03/12】モデルの森星が3月11日、自身のInstagramを更新。ミニボトムのコーディネートに反響が寄せられている。【写真】33歳モデル「腰の位置高すぎ」衝撃の長さ誇る美脚ショット◆森星、超ミニボトムで圧巻美脚披露森は高級ブランド「Burberry」にメンションをつけ写真を投稿。車から降りた様子の森は明るいベージュのトレンチコートを羽織り、花柄の超ミニボトムにヌードカラーのサンダルを合わせ、スラリと