【群馬クレインサンダーズ：試合結果】3/11(水) vs 川崎ブレイブサンダース りそなグループ B.LEAGUE 2025-26シーズン Bリーグ・チャンピオンシップ（CS）進出を狙う群馬クレインサンダーズが、激闘の末に川崎ブレイブサンダースを撃破。悲願の舞台へ向けて、価値ある1勝を手にしました。 古巣対決となった藤井祐眞選手の思い、そしてエースの帰還。ドラマチックな一戦の舞台裏