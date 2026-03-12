山形県河北町の自宅アパートに先月（2月）、赤ちゃんの遺体を隠した疑いで逮捕された39歳の母親が12日、殺人の疑いで再逮捕されました。殺人の疑いで再逮捕されたのは、河北町谷地ひな市の無職・矢口美菜容疑者（39）です。警察の調べによりますと矢口容疑者は、おととし（2024年）9月から去年（2025年）5月ごろまでの間、河北町の自宅アパートで、直前に出産した男の赤ちゃんを殺害した疑いです。矢口容疑者は先月20