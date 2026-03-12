ビーケージャパンホールディングスは13日より、直火焼きの100％ビーフパティ4枚、まろやかな味わいのゴーダチーズ4枚と「ホワイトチーズソース」に、スモーキーなベーコン4枚とケチャップを加えた『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー』（単品税込2390円／セット2690円）を期間・数量限定で新発売する。総カロリー1713kcal・総重量543グラム。【写真】ボリュームすごすぎ『アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダ