【あの子は夢の中】 3月12日発売 価格：2,970円 仕様：B5判変型・並製・144頁・本文4C 【拡大画像へ】 小学館集英社プロダクションは、「あの子は夢の中」を3月12日に発売した。価格は2,970円。 「あの子は夢の中」は、ホラージャンルを席巻するイラストレーター・寿なし子氏と、「かわいそ笑」でデビューし、「恐怖心展」の企画な