【第12話】 3月12日 公開 第12話を読む 【拡大画像へ】 講談社は3月12日、荒緒択氏のマンガ「再会の勇者」の第12話「新たな仲間」をヤンマガWebで無料公開した。 第12話では、勇者ヤーヌスに頼まれ、アイリスとフィオナは3人でパーティーを組むことになる。3人は傷ついたヤーヌスを癒すため、治癒の効能があるという温泉に向かう。 ヤンマガWeb「再会の勇