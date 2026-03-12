Hibikiが、ニューシングル「My Sign」を3月18日に配信リリースする。 （関連：ヨルシカ、米津玄師、Ado、amazarashi……宮沢賢治がアーティストに与えるインスピレーション） 今作は、DJ／プロデューサーのTAARがプロデュースを担当。TAARがトラックを制作し、メロディと歌詞をHibikiと共作する形で進められた。都会の隅で居心地の良さと居場所のなさを同時に感じるような感傷的