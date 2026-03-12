ＧｒｅｅｎＥａｒｔｈＩｎｓｔｉｔｕｔｅは３日ぶりに急反騰し、ストップ高である前営業日比８０円高の４６０円に買われた。新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）はきょう、同機構の事業においてハリマ化成グループのハリマ化成と地球環境産業技術研究機構がリコピンの大量生産技術の開発に成功したと発表した。そのなかで、培養のスケールアップ実証にはＧＥＩの関東圏バイオファウンドリ拠点