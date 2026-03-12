アール・エス・シーはストップ高。この日昼ごろ、ソフトバンク傘下のソフトバンクロボティクスの子会社ＡＩＲｅｍｏｔｅＳｅｃｕｒｉｔｙの第三者割当増資を引き受けたと発表した。これにより、同企業はソフトバンクロボとＲＳＣの合弁会社として新たな体制へ移行し、ＡＩ・ロボットを駆使した遠隔警備サービス事業に参入するという。今年中に「ＡＩロボット遠隔警備サービス」を提供することを目指