Hey! Say! JUMPの山田涼介が3月11日、自身のInstagramを更新。家族との沖縄旅行で姪っ子と仲良く戯れる沖縄の思い出写真を披露している。 （関連：【画像】山田涼介、姪っ子と手を繋いで浜辺を散策） 山田は、前回投稿のInstagramで「家族で沖縄に。最高の休日でした。3月はまだ涼しくてとても過ごしやすかったなぁ」と沖縄での写真を公開したが、今回の投稿では「沖縄の思い出」として姪っ子と戯れる写真を更新している。