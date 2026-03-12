日本サッカー協会(JFA)は12日、今月下旬の欧州遠征に向けた日本代表メンバー発表会見を19日の14時から行うと告知した。同遠征では2つの国際親善試合が予定されており、28日にグラスゴーでスコットランド代表、31日にロンドンでイングランド代表と対戦する。また、JFAは当日の発表会見前に「第21回日本サッカー殿堂掲額者・井原正巳氏のレリーフ盾贈呈式」を実施することも併せて伝えた。