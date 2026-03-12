浦和レッズは12日、DFルカ・ディドゥリカ(18)がU-20オーストラリア代表メンバーに選出されたことを報告した。同代表は「China Friendship Series」(中国)に参加し、28日と31日にU-20中国代表と対戦する。200cmの長身を誇るディドゥリカは、過去にメルボルン・ビクトリーU-21(オーストラリア)などでプレーし、昨年10月に浦和とプロ契約を締結。元クロアチア代表GKのヨエイ・ディドゥリツァ氏を父に持つ。