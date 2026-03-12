株式会社セキドは、PGYTECHブランドのバックパック「OneGo Lite バックパック 12L」を3月10日（火）に発売する。 「OneGo Lite バックパック」は、カメラ機材の収納と日常使いを両立する軽量バックパックシリーズ。16Lと22Lモデルが発売済みとなっており、今回、よりコンパクトな容量を求めるユーザーに向けた12Lモデルが追加された。重量は約0.85kg。 カラーバリエーションとして、マット