写真集「馬力」表紙題字：長谷川耕史（日本書鏡院 三代目会長） 2025年12月に出版された山岸伸写真集「馬力」の出版記念イベントが2月7日にヨドバシカメラマルチメディアAkiba第1エントランスにて開催されました。トークショー、サイン会、モデル撮影体験と盛り沢山の内容で行われたイベントを振り返ります。（聞き手・文：近井沙妃） ヨドバシAkibaメインイベント会場でのイベント企画 様々な写真の祭典や