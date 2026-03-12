山形県警は、殺人事件で被疑者を逮捕したと発表しました。 【写真を見る】自宅で出産した赤ちゃんを殺害女(39)を逮捕河北町の乳児死体遺棄事件で（山形） 殺人の疑いで逮捕されたのは、山形県河北町谷地に住む３９歳の女です。警察によりますと、女は２０２４年９月ごろから年の２０２５年の５月ごろまでの間、自身が直前に出産した男の子を自宅で殺害した疑いが持たれています。 ■先月、死体遺棄の疑いで緊急逮捕 女は自