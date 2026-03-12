木村カエラがInstagramで、ライブ時のアンコールの写真を公開した。 ■「後ろ、わかめちゃんみたいに短くしたじょ。前から見るとマシュルーム。ふふ」（木村） 【写真】木村カエラの大胆な赤毛“ワカメちゃん”ヘアのライブショットなど①② 木村は、3月7・8日に KT Zepp Yokohamaで対バンライブ『KAELA presents the joint gig “SUPER STARS”』を開催し、初日である7日の写真を計10点公開した。 1枚