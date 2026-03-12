この記事をまとめると ■中古車には保証が付いている場合がある ■修理の際は中古車屋が修理代金を保証会社に請求する流れが多い ■保証会社から中古パーツなどを使うように指示されて揉めるケースがある 「保証＝安心」とはいい切れない!? 世の中で「中古」と付くモノの多くは１点モノであることが多い。仮にまったく同じモノがふたつ並んでいても、もとのもち主が同じであるとも限らないし、同じオーナーだったとしても、両方