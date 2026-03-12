アメリカのトランプ政権は新たな関税措置に向け、日本を含む16の国と地域に対し、「過剰生産能力」を持っていないかの調査を始めると発表しました。アメリカの通商代表部は11日、不公正な貿易慣行をとる国に対して制裁関税などを課すための通商法301条に基づき、調査を始めることを明らかにしました。具体的には特定の国が製造業で過剰な生産能力を持ち、アメリカの貿易赤字につながっていないか調査するとしていて、中国やEU=ヨー