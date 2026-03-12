ミラノ・コルティナ五輪の神解説で話題となった高橋成美さんが１２日、フジテレビ系「ひるおび！」に出演。ゲストの藤田ニコルのお腹の赤ちゃんの名前を提案し、藤田を感激させた。「宇宙一！」の熱い解説で多くの人を感動させた高橋さん。この日は出産間近の藤田の赤ちゃんの名前をみんなで考えよう…と企画し、出演者で名前を提案。その中で高橋さんは「宙（そら）」を提案。「そらって、いろんな表情がある。雨で泣いたり