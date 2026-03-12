韓国映画『君と僕の5分』が、6月5日より全国順次公開されることが決まった。併せて、特報映像とポスタービジュアルが解禁となった。【動画】『君と僕の5分』特報映像が公開チェチョン国際音楽映画祭、大阪アジアン映画祭をはじめ国内外で高く評価されたオム・ハヌル監督の長編デビュー作である本作は、日本の大衆文化流入が規制されていた2001年の韓国を舞台に、J-POPを通して心を寄せ合う孤独な少年たちの姿を丁寧に描き出す