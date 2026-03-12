サンシャインシティプリンスホテルが「ムーミンバレーパーク」とコラボレーションした「ムーミンスペシャルルーム宿泊プラン」が登場！「ムーミン」の世界観が楽しめるお部屋と、充実のお持ち帰り用アメニティ、朝食が楽しめます。 サンシャインシティプリンスホテル「ムーミンスペシャルルーム宿泊プラン」 宿泊期間：2026年4月11日(土)〜2027年3月31日(火)料金 ：・パンケーキ朝食付き：24,400円〜(1室2名利用