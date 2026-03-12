ビッグレッドファーム（北海道新冠町）は12日、24年ドバイワールドC覇者ローレルリバー（牡8、父イントゥミスチーフ）を今シーズンから種牡馬として導入することを発表した。米国ジャドモントファームの生産馬で通算成績は11戦6勝。24年ドバイワールドCはウシュバテソーロ（2着）に8馬身半差をつけて圧勝した。同ファームはホームページで「このような素晴らしい馬を譲っていただいたジャドモントファームの方々に、心から感謝