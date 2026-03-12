きょう（12日）香川県の小豆島で警戒訓練中の海上保安部の職員が海に落ちた人を救助しました。 【画像をみる】発生場所の地図プレジャーボート（小豆島海上保安署提供） ゴムボートの操船訓練中に不審な船 小豆島海上保安署によりますと、午前9時20分、小豆島の坂手港で巡視艇きよづきの乗員3人がゴムボートの操船訓練を行っていました。すると坂手港岸壁に近づいてくるプレジャーボート