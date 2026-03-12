イースター航空は、鹿児島〜ソウル/仁川線を3月3日から運休した。イースター航空は同路線を、2017年11月に開設。コロナ禍による運休を経て、2025年11月21日に運航を再開していた。機材はボーイング737-800型機を使用していた。これにより同路線は、大韓航空とチェジュ航空のいずれも1日1往復、計同2往復のみとなる。■ダイヤZE652鹿児島（18：10）〜ソウル/仁川（19：50）ZE651ソウル/仁川（15：35）〜鹿児島（17：15）