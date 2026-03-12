共立メンテナンスは、「天然温泉 緋衣の湯 ドーミーイン四日市」を3月17日に開業する。建物は地上12階建てで、ドーミーイン津に続く三重県2棟目の出店となる。客室はレジデンシャルシングル、ダブル、ツイン、デラックスツイン、ユニバーサルツインの5タイプ、全197室を設ける。湯号「緋衣の湯」は、四日市市の市花サルビアの和名「緋衣草」に由来し、花言葉の一つ「家族愛」を込めた名称とした。館内には、天然温泉の内風呂と露天