アーセナルは11日、チャンピオンズリーグ（CL）・決勝トーナメント1回戦（ラウンド16）のファーストレグでレヴァークーゼンの本拠地に乗り込み、1−1で引き分けた。試合後、PKで同点ゴールを奪ったドイツ代表FWカイ・ハヴァーツが、UEFA（欧州サッカー連盟）を通して、試合を振り返った。リーグフェーズで8戦全勝と圧巻の成績を収めたアーセナルにとっての、決勝トーナメントの初陣は、後半立ち上がりの46分、コーナーキックか