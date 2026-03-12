12日未明、熊本市東区の九州自動車道の路上で女性が死亡しているのが見つかりました。現場は6時間、通行止めとなりました。女性が死亡しているのが見つかったのは、熊本市東区長嶺東の九州自動車道下り線です。 12日午前3時ごろ、走行中の人から「人か物のようなものが道に横たわっている」と110番通報がありました。警察によりますと、女性は全身を車にひかれ、路上の中ほどに横たわった状態でその場で死亡が確認されました。