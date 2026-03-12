大阪市北区鶴野町の国道４２３号で、地中から約１３メートルの高さまでせり上がった鋼鉄管（約５６トン、直径約３・６メートル、全長約２７メートル）は、管内部への注水で徐々に地中に沈み、一夜明けた１２日午前の時点で地上に出ているのは約１・６メートルになった。市は今後、隆起部分を切断する方向で検討している。市は地盤の安定性を確認する必要があるとして、現場周辺の国道４２３号を南北最長約６００メートル、上を