松本文部科学相は12日の国会審議で、週刊誌で報じられた不倫疑惑について、事実関係を大筋で認め、陳謝しました。高市首相は続投させる考えを示しました。松本文科相「まずは皆さま方におわびを申し上げたいと思います。本当に申し訳ございませんでした。報道された内容は、今現在の話ではなくて、過去の話であります。妻からも大変大きな叱責を当時、いただいたところであります。私自身も、その件につきまして、真摯に謝罪をいた