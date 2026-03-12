何となくであっても、「2026年4月から自転車のルールが厳しくなる」と聞いたことのある人は多いのではないでしょうか。2026年4月の改正道路交通法の施行によって、自転車の逆走やベルの不正使用などに青切符制度が採用され、場合によっては反則金を科せられる可能性があります。 本記事では、2026年4月からの自転車のルール変更点と、「歩道を歩いていたら後からベルを鳴らされたケース」を取り上げ、反則