シンガーソングライターの奇妙礼太郎（４９）が１２日、都内で行われた「カバヤ食品『塩分チャージタブレッツ』２０２６年度ブランド戦略発表会」に出席した。カバヤ食品株式会社は「暑い時期の暑さ対策製品」として訴求してきた塩分チャージタブレッツを２０２６年度から年間を通して展開。新Ｗｅｂ―ＣＭには、奇妙が書き下ろしたＣＭソングを起用した。同発表会では、書き下ろしの新ＣＭソング「元気でやってるか」をバン