日本ハムは12日、ライル・リン選手と契約合意したと発表した。リンは球団を通じて「皆さん、初めまして。台湾出身のキャッチャー、ライル・リンです。このたび、北海道日本ハムファイターズの一員としてプレーできることを大変光栄に思います。これから毎日しっかり練習に取り組み、全力でプレーしてチームの日本一に貢献できるよう精一杯頑張ります」とコメント。日本ハムには古林睿煬、孫易磊といった台湾選手がプレーして